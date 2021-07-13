Политический аналитик изучил статью президента России Об историческом единстве русских и украинцев
и заявил, что Путин обозначил красные линии для Украины.
Политический аналитик изучил статью президента России "Об историческом единстве русских и украинцев"
и заявил, что Путин обозначил "красные линии" для Украины.
Российский лидер Владимир Путин подготовил историческую статью, повествующую о единой судьбе народов России и Украины. Президент обосновал свою позицию богатой палитрой исторических примеров от Древней Руси до советского периода. Он также рассказал читателям о нынешнем положении дел и посетовал на то, что Украины отдаляется от России. При этом глава государства отметил, что с уважением относится к украинскому народу. Статья Путина доступна для желающих на сайте .
Политолог Олег Матвейчев после изучения новой статьи президента заявил, что Путин обозначил "красные линии" для Украины. Эксперт считает, что исторически обоснованный материал ни в коем случае нельзя считать угрозой. По его мнению, это констатация юридических фактов.
Речь, прежде всего, идет об отсылке российского лидера к цитате бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, который в свое время заявил, что страны, желающие покинуть Советский Союз, должны сохранить только те границы, в которых они существовали на момент вступления в СССР. Меж тем, Путин подчеркнул, что Россия не требовала этого от Украины, которой советскими властями были переданы новые территории, в частности, Крым.
Эксперт заявил, что наша страна не просто признала Украину в новых границах, но и сделала огромные финансовые вливания в ее экономику, рассчитывая, что Незалежная не станет участником антироссийских игр. Он подчеркнул, что вместо благодарности Украина развернулась от России в сторону Запада.
Матвейчев считает, что президент хотел показать украинскому народу, что официальный Киев лжет об отсутствии помощи от России и нашем желании воевать с Незалежной. "Бесконечно терпеть переходы "красных линий" мы тоже, безусловно, не будем" – этот посыл вкладывал Путина в свою статью, по мнению политолога.