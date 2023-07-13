Отец задолжал своему 11-летнему сыну 400 тысяч рублей алиментов, сообщили в службе судебных приставов. По решению суда мужчина был обязан выплачивать ребенку по 1/4 своей зарплаты, но этого не

Отец задолжал своему 11-летнему сыну 400 тысяч рублей алиментов, сообщили в службе судебных приставов. По решению суда мужчина был обязан выплачивать ребенку по 1/4 своей зарплаты, но этого не делал. Накопился долг. Судебные приставы попытались воздействовать на должника – они ограничили ему выезд из страны и обратили взыскание на его зарплату. Это никак не повлияло