Владимирские следователи инициировали процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин взял на контроль Об этом сообщили в пресс-службе СКР.Владимирские следователи инициировали процессуальную проверку. Председатель СКР поручил доложить о её результатах.Напомним, что 10 июля редакция vlad.aif.ru опубликовала о том, что ребёнка не обеспечили жизненно важными медицинскими изделиями. Решением врачебной комиссии Суздальской районной больницы она признана нуждающейся в трахеостомической трубке, аспирационном и назогастральном питательном зондах. Однако минздрав до сих пор не закупил их.