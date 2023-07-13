Главной темой очередного заседания Законодательного Собрания стали поправки в областной бюджет.

Главной темой очередного заседания Законодательного Собрания стали поправки в областной бюджет.Парламентарии распределили 6,3 млрд руб., поступивших из дополнительных налоговых доходов и из федерального центра.Основанием для изменений стали итоги декларационной кампании за первый квартал 2023 года (в частности, увеличение доходов от налога на прибыль и от уплаты акцизов) и расширение участия области в государственных программах.– Мы видим, что экономика нашей области работает достаточно успешно. Несмотря на беспрецедентные западные санкции, рост экономики региона только в прошлом году составил около 3%. В этом году тоже наблюдается рост объёмов промышленного производства. Вместе с ними растёт и количество денег, приходящих в бюджет в качестве налогов, – объяснил председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв.За счёт налоговТаким образом, актуальные параметры областного бюджета выглядят так: в 2023 году доходы – 97,6 млрд руб., расходы –105,1 млрд руб., дефицит –7,5 млрд руб. В 2024 году в плане заложены доходы в сумме 82,7 млрд руб., расходы – 87,9 млрд руб. с дефицитом 5,1 млрд руб.– Стоит отметить, что большая часть распределённых 6,3 млрд рублей – это именно налоговые поступления. Сработали меры поддержки бизнеса, которые оказало правительство области и Законодательное Собрание. Из федерального бюджета мы получили примерно 1 млрд. Мы считаем, что этим уточнением бюджета профинансировали именно те проблемы, с которыми обращались жители, а потому они волнуют и депутатов, – прокомментировал председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания Михаил Максюков.На зарплаты и больницыВ первую очередь поправки обеспечивают повышение заработной платы бюджетникам. На эти цели направляют 1,5 млрд руб.313,5 млн руб. выделяют на здравоохранение. Большая часть расходов – ремонтные и строительные работы в больницах области: в поликлинике в Струнине, в психбольнице № 2, в областном кож­вендиспансере, в детской больнице в Гусь-Хрустальном. По 3 тыс. руб. к зарплатам получат 538 водителей скорых. Выделили деньги на лекарства 137 новым льготникам. Закупят и томограф для ОДКБ.Построят и отремонтируют851 млн руб. в 2023 г. и 1,3 млрд в 2024 г. – таковы дополнительные расходы на образование. Прежде всего, речь идёт о строительстве школы на 1200 мест в Суздале – с учётом федеральных средств общая стоимость проекта превышает 2 млрд руб. Заложили допфинансирование и другой строящейся школы – в с. Сновицы. Деньги направляют и на ремонт детских домов, интернатов, колледжей и школ по всей области.В расходы на образование включили более 20 млн руб., которые дадут компаниям на обучение их сотрудников. Вместе с прежними 15 млн общая сумма на эти цели в этом году составит 35 млн.«Культурные» вливанияФонд развития территорий направляет в область 68 млн руб. На эту сумму жителям Херсона и Херсонской области, покинувшим зону боевых действий на Украине, предоставят жилищные сертификаты и возможность купить имущество.Областной культуре – плюс 74 млн руб. Это позволит отремонтировать ещё 10 учреждений культуры. В эту сумму зашили и деньги, чтобы провести фестивали «Джаз-мост», «Золотое кольцо» и отпраздновать юбилей Суздаля.На физическую культуру предусмотрели 80 млн руб. В основном это расходы на закупку инвентаря, оборудования и техники для учреждений спорта.ЖКХ, дороги, туризмБолее 1 млрд руб направят на укрепление ЖКХ, из них 100 млн – чтобы компенсировать работы по подготовке домов к приёму газа. Существенная часть – расходы на благоустройство: масштабная реконструкция Вокзальной площади и реконструкция смотровой площадки у памятника князю Владимиру в областной столице. Предусмотрели и работы по модернизации коммуникаций более чем в 20 населённых пунктах области. На 500 млн руб. планируют закупить дорожно-коммунальную технику.Добавили деньги на приобретение общественного транспорта: 192,5 млн – в 2023 г. и по 385 млн – в 2024 и 2025 гг. Более миллиарда дополнительно распределили на областные и муниципальные дороги.Немалую сумму направляют на поддержку туризма в области:204 млн руб. – в 2023 г. (практически половина всех расходов на туризм в этом году) и 34 млн руб. – в 2024 г. На эти деньги создадут новые туристические маршруты, кемпинговые стоянки, оснастят частные музеи и многое другое.