В компании будут работать бывшие сотрудники Google, Microsoft и других компаний технологической сферы.

лон Маск объявил о создании компании, которая будет заниматься вопросами искусственного интеллекта."Объявляю о создании xAI, чтобы понять реальность", - написал он в Twitter в среду.Одновременно начал работу сайт компании x.ai. На нем уточняется, что в компании будут работать бывшие сотрудники Google, Microsoft, а также других компаний из технологической сферы.Маск также объявил, что вместе с командой ответит на вопросы о новой компании во время трансляции в Twitter Spaces 14 июля.В марте Маск зарегистрировал в Неваде компанию xAI, однако с тех пор новой информации о его стартапе не было. Маск неоднократно называл искусственный интеллект одновременно и перспективной, и опасной технологией.