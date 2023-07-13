Новый томограф появился в Вязниковской районной больнице. Об этом сообщает Правительство области....

Новый томограф появился в Вязниковской районной больнице.Об этом сообщает Правительство области. На нём будут проводить исследования головы, грудной клетки живота и суставов. Пока - без контрастного усиления.Сотрудники уже прошли необходимое обучение для работы на новом оборудовании. КТ-исследования проводятся с понедельника по пятницу, с восьми часов утра до восьми вечера. По экстренным показаниям - круглосуточно. В Вязники на обследования будут направлять жителей Вязниковского, Гороховецкого, Ковровского районов и Коврова.