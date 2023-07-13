Певица и ведущая шоу Дома-2 в феврале этого года родила дочь.

Певица и ведущая шоу "Дома-2" в феврале этого года родила дочь.Малышка стала долгожданным ребенком для 45-летней звезды и ее супруга-предпринимателя. Позже артистка призналась, что до появления Анечки (так пара назвала дочь) пережила множество выкидышей. Певица часто напоминает подписчицам своих социальных сетей, что никогда не стоит сдаваться, а нужно пробовать до тех пор, пока есть силы.Правда, беременность Ольги Орловой омрачилась подозрениями со стороны публики. Многие были уверены, что певица не сама вынашивает ребенка, а ее живот – накладной. Более того, звезду даже после родов обвиняют во вранье и просят признать, что она пользовалась услугами суррогатной матери.Теперь у Ольги Орловой добавилась еще одна головная боль. Некоторые подписчики осуждают телеведущую в халатном отношении к дочери-грудничку. А все дело в том, что звезда позволяет себе уезжать на отдых без ребенка. В конце весны женщина вместе с мужем слетала на Мальдивы, а в июле поехала в отпуск в Италию. И снова без ребенка!Ольга Орлова отбивается от нападок, отмечая, что не бросает малышку на произвол судьбы. У девочки есть няня, которой артистка полностью доверяет. Отдыхать с дочерью женщина тоже планирует, но когда Аня подрастет."Не понятно, зачем рожала? Чтоб ребенок с няньками жил? Вечно шарахается где-то, кошмар, конечно", "Работать и отдыхать умеет, только не с дочкой быть и воспитывать ее", – пишут недовольные. Подобных комментаторов Орлова обзывает "яжматерями".