Прокуратура проверила соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в детских садах Мурома. Оказалось, что в пищеблоках находился непромаркированный инвентарь для

Прокуратура проверила соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в детских садах Мурома. Оказалось, что в пищеблоках находился непромаркированный инвентарь для приготовления еды, на посуде были следы ржавчины и сколы. На складе одного из детских садов не следили за температурным режимом в холодильном оборудовании и за раздельным хранением продуктов. Кроме того, в морозилке для дрожжей находилось мясо, а в