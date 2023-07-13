Инцидент произошел в мае этого года, рассказали в прокуратуре. 19-летний житель Александрова ночью громко слушал музыку в квартире. Соседи вызвали полицию. В квартиру нагрянули сотрудники

Инцидент произошел в мае этого года, рассказали в прокуратуре. 19-летний житель Александрова ночью громко слушал музыку в квартире. Соседи вызвали полицию. В квартиру нагрянули сотрудники полиции. Они попросили парня сделать музыку потише. Законные требования молодой человек исполнять отказался. При этом он стал грубо оскорблять полицейских нецензурными выражениями. На любителя громкой музыки возбудили уголовное дело по