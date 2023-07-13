Инцидент произошел в мае этого года, рассказали в прокуратуре. 19-летний житель Александрова ночью громко слушал музыку в квартире. Соседи вызвали полицию. В квартиру нагрянули сотрудники
<a href="https://33live.ru/novosti/13-07-2023-v-aleksandrove-vozbudili-ugolovnoe-delo-na-molodogo-cheloveka-kotoryj-obmateril-policejskogo.html" target="_blank">В Александрове возбудили уголовное дело на молодого человека, который обматерил полицейского</a> - Инцидент произошел в мае этого года, рассказали в прокуратуре. 19-летний житель Александрова ночью громко слушал музыку в квартире. Соседи вызвали полицию. В квартиру нагрянули сотрудники
[url=https://33live.ru/novosti/13-07-2023-v-aleksandrove-vozbudili-ugolovnoe-delo-na-molodogo-cheloveka-kotoryj-obmateril-policejskogo.html]В Александрове возбудили уголовное дело на молодого человека, который обматерил полицейского[/url] - Инцидент произошел в мае этого года, рассказали в прокуратуре. 19-летний житель Александрова ночью громко слушал музыку в квартире. Соседи вызвали полицию. В квартиру нагрянули сотрудники