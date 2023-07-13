На виновных лиц возбуждены административные дела.

В Муроме заведующих пяти детских садов уличили в антисанитарии в пищеблоках. Об этом рассказали в прокуратуре Владимирской области.Во время проверки прокуроры нашли непромаркированный инвентарь для приготовления еды, а на посуде - следы ржавчины и сколы. Сотрудниками столовой не соблюдались требования о раздельном хранении сырья и готовой пищи. В одном из учреждений продукты лежали не в своих морозильных камерах и холодильниках. Также в пищеблоках отсутствовали москитные сетки, а на стенах отслоилась штукатурка.«Имели место факты хранения печени, лимонов, сливочного масла, и свиного мяса без указания даты производства и срока годности», - уточнили в надзорном ведомстве.Заведующим пяти детсадов внесены представления. Нарушения устранены, 16 человек привлечены к дисциплинарной ответственности. На виновных лиц возбуждены административные дела.