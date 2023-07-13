В Тюмени женщина угрожала 12-летнему ребенку убийством. Как сообщает , инцидент произошел во время треш-стрима, который вела блогер. Стримерша под ником Жади на глазах у зрителей налетела на ..

В Тюмени женщина угрожала 12-летнему ребенку убийством. Как сообщает , инцидент произошел во время треш-стрима, который вела блогер. Стримерша под ником Жади на глазах у зрителей налетела на сына с матом и кулаками, грозилась его зарезать.По данным телеканала , блогершу уже задержали правоохранительные органы. Подростка и его младшего брата перевели в социально-реабилитационный центр.