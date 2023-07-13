Во Владимире обкатывают новые ЛиАЗы, которые выйдут на пять автобусных маршрутов. Мэрия сообщает,...

Во Владимире обкатывают новые ЛиАЗы, которые выйдут на пять автобусных маршрутов.Мэрия сообщает, что пока на линию вышли восемнадцать новых автобусов, в скором времени ожидается прибытие ещё двенадцати.Брендированный общественный транспорт теперь будет обслуживать маршруты номер 14, 16С, 27-й, 54-й и 55-йС. Старые автобусы отправятся на ремонт. По договору лизинга в этом году в областной центр должны поставить ещё семьдесят автобусов. Помимо них, закуплены четыре троллейбуса, два из которых уже доставлены во Владимир, а до конца недели прибудет ещё столько же.