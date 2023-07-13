Песок, щебень, доски и глубокая яма у цокольного этажа. В доме №19 на улице Нижняя Дуброва идут строительные работы, которые совсем не устраивают жильцов. По их словам нарушился фундамент, на

Песок, щебень, доски и глубокая яма у цокольного этажа. В доме №19 на улице Нижняя Дуброва идут строительные работы, которые совсем не устраивают жильцов. По их словам нарушился фундамент, на стенах появились трещины. Люди не скрывают своих опасений, что трещины поползут дальше, и новый дом может затрещать по швам. Галина Маркова, жительница дома №19 Между