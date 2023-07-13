Жители аварийного дома во Владимирской области боятся не дожить до расселения. Жители аварийного...

Жители аварийного дома во Владимирской области боятся не дожить до расселения.Жители аварийного дома в поселке Уршельский Гусь-Хрустального района не могут добиться от местной администрации переселения. Есть ли у них шанс получить квартиру в новостройке в ближайшее время ? Об этом в нашем сюжете.Любовь ШульгинОва живет в этом покосившемся доме по адресу Гоголя 24 уже 12 лет. Точнее не живет, а выживает, вздыхает женщина. Одноэтажная постройка 36 года признана аварийной только в 2022-ом. Ее соседи уже получили ключи от нового жилья, как родственники участника СВО, оставшиеся 3 квартиры все еще ждут своей очереди.Любовь Шульгинова, жительница аварийного дома:- Сошел с фундамента, стоит на земле, все балки, которые на чердаке они там уже все сгнили, не сегодня завтра это все рухнет и та же картина с другой стороны дома).В любой момент в ее квартире может произойти трагедия, говорит Любовь. Стены могут сложиться, как карточный домик.Любовь Шульгинова, жительница аварийного дома:- Упадет на меня, посмотрите вот. Все это выперло, всю облицовку разорвало уже.А в этой квартире живет мама Марины Шубиной, сейчас она в больнице. 80-ти летняя пенсионерка в одиночку ухаживала за домом, но в последнее время здоровье стало подводить.Марина Шубина, жительница п. Уршельский:- Мама старается, покрыла крышу железом со своей стороны, соседи покрыли со своей стороны, дома все делают сами, все оббито. Фундамент она тоже поддерживает.По словам главы администрации поселка Уршельский Татьяны Ивлиевой, жителям аварийного дома придется запастись терпением. Комфортные квартиры с отделкой "под ключ" муниципалитет сразу всем предоставить не может. В первую очередь их получат те, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года. До жителей Гоголя 24 очередь еще не дошла.Татьяна Ивлиева, глава администрации МО п.Уршельский:- Исходя из практики как действует сейчас программа и сколько лет приходилось ждать предыдущим жильцам из аварийного фонда, ну это где-то 5-6 лет. Я думаю что программа должна быть реализована.Новый этап программы по переселению из ветхого жилья охватит почти четыре тысячи жителей области и чем раньше дом признан аварийным, тем короче будет ожидание новоселья.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев Вести-Владимир