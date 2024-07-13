На заседании комитета регионального ЗС был представлен доклад о работе Уполномоченной по правам ребёнка.

Как сообщает пресс-служба Уполномоченной при президенте РФ по правам ребёнка, на заседании Законодательного Собрания были представлены тезисы доклада о работе во Владимирской области за 2023 год. На момент первого января указанного года на общее число жителей региона приходилось 18% детей.За указанный период от различных происшествий погибли 52 несовершеннолетних. Из них пятеро в автомобильных авариях и четыре во время купания в водоёмах. Трое детей погибли из-за пожаров, ещё двое от химических отравлений. Ещё один ребёнок погиб во время прогулки в заброшенном здании.За 2023 год также зафиксировано 802 преступления в отношении детей. Численность пострадавших суммарно составляет 952 ребёнка. Членами семей совершено более половины таких преступлений – 429 случаев. Также 180 детей пострадало от преступлений сексуального характера.Количество самоубийств и попыток увеличилось: за 2022 год было 25 случаев, за 2023 – 29 случаев. Пятеро детей смогли довести дело до конца.Среди показателей снизилось число детей, которым была оказана наркологическая помощь – 228 человек. Детская преступность также снизилась – 167 случая (за 2022 год число составило 242). Пятеро детей совершили преступление до наступления возраста уголовной ответственности, а 30 детей нарушили закон повторно.