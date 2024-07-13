Эти продукты до сих пор остаются самыми необходимыми в холодильнике любой семьи.

Эти продукты до сих пор остаются самыми необходимыми в холодильнике любой семьи.В СССР стоимость повышалась очень редко. Поэтому многие жители того времени до сих пор помнят, сколько стоили яйца или молоко в советских магазинах. Предлагаем и вам проверить свою память.