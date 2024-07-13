Об этом сообщили в прокуратуре.

В Кольчугино во Владимирской области вандалы повредили скейт-площадку.Сотрудники межрайонной прокуратуры организовали проверку исполнения законодательства при реализации мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда». Они установили, что площадки, построенные в 2022 и 2023 годах, находятся в ненадлежащем состоянии.На территории сквера, скейт-площадки и других объектах обнаруижи повреждения, дефекты покрытий, граффити и мусор. Представители местных властей не приняли мер для устранения нарушений.В итоге прокурор внес представление руководителю ответственного муниципального учреждения. Устранение нарушений взяли на контроль.