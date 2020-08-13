Знаменитый голливудский актер Киану Ривз развенчал миф о том, что россияне являются суровыми и хмурыми людьми. Артист заверил, что в реальной жизни это не так. В своем интервью российским ..

Знаменитый голливудский актер Киану Ривз развенчал миф о том, что россияне являются суровыми и хмурыми людьми. Артист заверил, что в реальной жизни это не так.В своем интервью российским журналистам Ривз также признался в симпатии к русскому языку. По словам звезды "Матрицы", он знает несколько слов на русском и ему нравится, как звучит речь. Актер напомнил о своем визите в Россию в 2017 году, отметив, что жители Санкт-Петербурга проявили скромность и вежливость, когда просили у него автограф, передает телеканал "".