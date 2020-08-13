Жители по этому случаю готовят угощения, устраивают концерты и даже открывают памятники.

Жители по этому случаю готовят угощения, устраивают концерты и даже открывают памятники.Айтуган Текегалиев координатор партийного проекта «Российское село» во Владимирской области рассказал о своих впечатлениях от Адино Меленковсого района:- Традиционный сельский хор,каравай и теплый,радушный прием! Деревня поразила молодым талантливым мальчиком,читающим Евтушенко. Футбольной командой и гербом деревни. Очень красивая деревня!7 августа 2020 года с участием председатель оргкомитета конкурса «самая красивая деревня Владимирской области» Вячеслава Картухина прошло открытие памятника павшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны в селе Кутуково Суздальского района.Деревня Лёвино Меленковского района тоже хранит память героев Великой Отечественной войны. Здесь отремонтировали и обновили памятник односельчанам погибшим в войну. Мечтают выиграть приз и сделать тротуар-дорожку к памятнику, чтобы пожилым людям удобно было ходить. Это очень добрая и дружная деревня.А вот еще один отзыв: «Очень приятно были удивлены, заехав в субботу с экскурсией в Парковый! Действительно, парк. Райский сад. К живописной руине усадьбы местные жители добавили чистоту, прекрасные цветники, памятник погибшим землякам. Желаем успеха в конкурсе!»Поселок Парковый Юрьев-Польского района стоит на берегу реки Селекша в 5 км на юг от центра поселения села Сима и в 18 км на север от райцентра. В конце XIX — начале XX века посёлок являлся частью села Федоровское в составе Симской волости Юрьевского уезда. В 1966 году посёлок участка «Федоровский» совхоза «КИМ» переименован в посёлок ПарковыйА все дело в том, что здесь расположены остатки бывшей усадьбы полководца графа Константина Карловича Толя с усадебным парком. Сына известного русского военного деятеля, участника Отечественной войны 1812 года, сподвижника М.И. Кутузова и генерала от инфантерии. Дом представляет собой постройку оригинальной архитектуры с одной сохранившейся зубчатой башнею с бойницами, красивым парадным подъездом со стрельчатыми арками на южной стороне. Стилистически здание представляет собой смешение мотивов эпохи итальянского Возрождения и русской культовой архитектуры.Напомним, что за годы своего существования конкурс стал поистине народным. Он по традиции проводится по инициативе регионального совета сторонников партии «Единая Россия». Итоги планируется подвести в сентябре. Пока же членам конкурсной комиссии предстоит побывать в каждом населенном пункте. «Вести» - Владимир» постараются рассказать об их самых интересных открытиях.