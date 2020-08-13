Политический аналитик Александр Суздальцев считает, что протесты в Белоруссии скоро закончатся. Однако Александру Лукашенко это не поможет: долго в президентском кресле он не усидит, полагает эксперт.

Политический аналитик Александр Суздальцев считает, что протесты в Белоруссии скоро закончатся. Однако Александру Лукашенко это не поможет: долго в президентском кресле он не усидит, полагает эксперт.Белорусы поддерживали Лукашенко много лет, закрывая глаза на многие его деяния, и политик уверовал в свою безнаказанность, считает Суздальцев. Объявление о победе президента на выборах с результатом более 80% он назвал плевком в лицо белорусскому народу.Такого люди не простят, уверен эксперт. Если раньше граждане упорно поддерживали Батьку, то сейчас с таким же рвением будут добиваться его отставки, прогнозирует Суздальцев.По его мнению, сопротивление режиму Лукашенко выльется в саботаж и блокировку работы госслужащих. Через год или максимум полтора нынешний политический режим в Белоруссии прекратит существование, приводит мнение Суздальцева "Московский комсомолец".Протесты в республике продолжаются с воскресенья, когда Центризбирком объявил о победе Лукашенко. За время массовых акций задержаны более семи тысяч человек, МВД сообщает об одном погибшем.Протесты в белорусских городах выглядят стихийными: народ собирается в группы, пытается блокировать дороги и строить баррикады. Однако посол Украины в республике Роман Бессмертный уверен: есть те, кто ими управляет. Этих людей он назвал теневым правительством Белоруссии.Имен "кукловодов" дипломат не назвал. В противном случае с ними расправятся или вынудят бежать из страны, как произошло с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, заявил посол.Ранее обвинил в организации протестов Великобританию, Польшу и Чехию. По его мнению, именно оттуда управляют массовыми акциями. Отключение интернета в республике президент также назвал происками внешних врагов.Канал пресс-службы АП опубликовал фото якобы Лукашенко проводит совещание.Только Лукашенко на фото не видно, оно сделано под максимально странным углом.Видишь Лукашенко? А он есть!— Чай з варэннем (@belteanews)