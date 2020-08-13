Нерадивому актеру стало плохо в во вторник в здании Пресненского суда. Там продолжалось рассмотрение дела о смертельной аварии, которая произошла по его вине.

Нерадивому актеру стало плохо в во вторник в здании Пресненского суда. Там продолжалось рассмотрение дела о смертельной аварии, которая произошла по его вине.Оттуда Михаил Ефремов был госпитализирован в реанимационное отделение Боткинской больницы в Москве. Как сообщил позже его адвокат Эльман Пашаев, у артиста диагностировали инсульт.Пашаев сообщил, что в настоящее время Ефремов остается в медучреждении, новых данных о его состоянии нет. Юрист добавил, что находится в отъезде, но в ближайшее время намерен позвонить врачам и узнать у них о здоровье артиста. Однако в Сети появилось видео, на котором отчетливо видно, как 56-летняя звезда театра и кино передвигается по медучреждению в инвалидной коляске. Сможет ли актер ходить самостоятельно после восстановления – неизвестно, сообщает "".16 Июн 2020 в 5:02 PDTНапомним, что 8 июня Михаил Ефремов, находясь за рулем джипа в состоянии сильного опьянения, спровоцировал смертельную дорожную аварию. Двигаясь по Садовому кольцу, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Лада", за рулем которой находился сотрудник службы доставки Сергей Захаров. Столкновение было почти лобовым и мужчина получил тяжелые травмы, от которых вскоре скончался.Ефремов был арестован и отправлен под домашний арест. В отношении него было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД в состоянии опьянение, повлекшим по неосторожности смерть человека. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.