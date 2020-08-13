Двухлетнюю девочку, получившую множество внутренних ожогов из-за употребления уксуса, спасли благодаря уникальной хирургической операции в Челябинской областной детской больнице. Врачи ..

Двухлетнюю девочку, получившую множество внутренних ожогов из-за употребления уксуса, спасли благодаря уникальной хирургической операции в Челябинской областной детской больнице. Врачи создали для нее новый желудок.Такую операцию в Челябинской области провели впервые. Желудок пациентки был настолько поврежден, что его пришлось удалить. Вместо него хирурги решили создать для девочки новый из ткани тонкого кишечника. Операция по замене органа длилась несколько часов. Через неделю маленькую пациентку выписали из реанимации, где она провела более месяца, а недавно и вовсе отправили домой, сообщает