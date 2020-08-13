У парка «Дружба» может появиться аквапарк? О таких планах на территорию, которая примыкает к так называемому «лугопарку», рассказала общественности депутат Заксобрания области Светлана

У парка «Дружба» может появиться аквапарк? О таких планах на территорию, которая примыкает к так называемому «лугопарку», рассказала общественности депутат Заксобрания области Светлана Мангушева. Она поделилась по сути «инсайдерской» информацией, потому что ранее возможность строительства аквапарка властями города не анонсировалось. Мангушева уточняет, что проект планируется реализовать именно на прилегающей к парку «Дружба» земле, которая принадлежит