Российский и американский писатель Игорь Ефимов, работавший под псевдонимом Андрей Московит, скончался в США. На момент смерти ему было 83 года. О смерти Ефимова сообщил его знакомый, ..

Российский и американский писатель Игорь Ефимов, работавший под псевдонимом Андрей Московит, скончался в США. На момент смерти ему было 83 года.О смерти Ефимова сообщил его знакомый, публицист Евгений Беркович. Он отметил, что постоянно поддерживал связь с писателем и был шокирован его кончиной, сообщает .Игорь Ефимов уехал из СССР в США в 1978 году. Среди его самых знаменитых произведений – "Архивы страшного суда", "Свергнуть всякое иго" и посвященная смерти 35-го президента США Джона Кеннеди книга "Седьмая жена".