Сотни работников Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) вышли на забастовку. Присоединились к протестам и другие предприятия.

Сотни работников Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) вышли на забастовку. Присоединились к протестам и другие предприятия.На БелАЗе проводится собрание. Работники различных цехов одного из крупнейших в мире производителей карьерной техники присоединяются к протесту. Примечательно, что руководство автогиганта заявило, что на предприятии не забастовка, а встреча с коллективом.Отметим, ушел на забастовку и весь коллектив предприятия "Терразит". Это 135 человек. Присоединились к и работники Белгосфилармонии, а также ️коллектив "Белмедпрепараты".Сотрудники филармонии спели "Магутны Божа" – религиозный гимн Белоруссии. Люди держали в руках таблички, из которых составили фразу: "У меня украли голос". Поддержало забастовки и предприятие "Керамин".Напомним, 11 августа стало известно, что забастовку против фальсификаций на президентских выборах объявила часть рабочих Минского электротехнического завода имени В. И. Козлова (МЭТЗ). Позже сообщалось о еще трех забастовавших предприятиях.Ранее в Сети распространялся призыв к белорусам начать бессрочную забастовку на предприятиях и требовать честных выборов. Отметим, продолжаются пятый день.Работники Белорусской государственной филармонии вышли на забастовку.Они спели «Магутны Божа» — религиозный гимн Белоруссии. Певцы держали в руках таблички, из которых составили фразу: «У меня украли голос»