Он может стать одной из туристических «фишек» города Владимира.

Специалисты муниципального «Владимирпассажиртранса» приступили к реставрации ретро-троллейбуса, который выйдет на один из городских маршрутов к Новому году.Он восстанавливается в стилистике троллейбусов, ходивших во Владимире в 90-е годы прошлого века. При реставрации используются только оригинальные запасные части и детали, сохранившиеся на предприятии.На каком именно маршруте будет ходить реставрированный ретро-троллейбус, пока неизвестно. Но уже сейчас ясно, что он может стать одной из туристических «фишек» города Владимира.