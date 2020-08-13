В ДТП с автобусом пострадал пассажир. Авария на перекрёстке Добросельской и Суздальского проспекта. По предварительной информации, водитель Ниссана при повороте налево не уступил автобусу

В ДТП с автобусом пострадал пассажир. Авария на перекрёстке Добросельской и Суздальского проспекта. По предварительной информации, водитель Ниссана при повороте налево не уступил автобусу маршрута 18с. Тот двигался на встречу. В итоге легковушка протаранила автобус. Судя по фото очевидцев, у Ниссана серьёзно пострадала передняя часть. На автобусе заметна лишь подбитая передняя фара и вмятина на