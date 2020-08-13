Конкурс на самую красивую деревню вышел на заключительную стадию. Члены жюри объезжают все села и деревни, которые подали заявки на участие. В селе Зиновьево Александровского района они попали в сад мечты . Кто его создал и что в нем растет, расскажем прямо сейчас.

Конкурс на самую красивую деревню вышел на заключительную стадию. Члены жюри объезжают все села и деревни, которые подали заявки на участие. В селе Зиновьево Александровского района они попали в сад мечты . Кто его создал и что в нем растет, расскажем прямо сейчас.Если вы в селе Зиновьево увидите девушку с ножом на поясе, не пугайтесь – это не нож, а секатор. Анастасия Селиванова – садовод и создатель плодово-ягодного питомника «Сад мечты». Выпускница и в прошлом сотрудница Тимирязевский академии все делает по науке.Анастасия Селиванова, ученая агроном глава крестьянско-фермерского хозяйства:- Нижний сорт дерева это груша Кокинская, вот – место прививки, и сверху уже другая груша – мраморная. Нижняя часть дерева – один сорт, верхняя – другой».Сейчас в теплицах и открытом грунтеукореняются,растут, зреют сотни сортов плодовых и декоративных культур. Есть экзотические для нашей средней полосы: китайская ягодагуми, лимонник…Анастасия Селиванова, ученая агроном глава крестьянско-фермерского хозяйства:- Инжир, но это, конечно, не уличный.Инжир уже готов плодоносить. Акрохотные кедры порадуют орехами только лет через тридцать. Для того чтобы укорениться,не нужно много света – климат и почва. В этой теплице Анастасия напускает туману, чтобы успешнее шла вегетацияАнастасия Селиванова, ученая агроном глава крестьянско-фермерского хозяйства:- Вот наши корешочки, обрабатываем, конечно, регулятором роста и вот эти форсунки под высоким давление создают не капли, а туман.Сама Анастасия москвичка, ноукорениться теперь решилаздесь. Когда влиятельные застройщики намерилисьотнятьу академии золотые столичные земли, она вместе с коллегами встала на защиту. Участки защитила, себя не смогла – пришлось уволиться. Родительская дача стала стартовой площадкой в новую жизнь.Вместе с ней – друзья и коллеги.Сергей Дремов живет с точки зрения москвичей - строго наоборот:- Всю неделю здесь, а на выходные в Москву.Они вместе готовы возделывать свой СадМечты. И главными в нем будутяблони:Анастасия Селиванова, ученая агроном глава крестьянско-фермерского хозяйства:- Осенью планируем закладку коллекционного сада яблонь. Собирали сорта по всем знакомым, питомникам, ГСУ, и у нас теперь 150.Птичийдвор питомника тожебольше похоже на экзотическийцветник. Индюки, пекинские утки, кохинхины – даже курятник обычныхбройлеровпохож на ромашковое поле. А любители сказки Погорельскогонаконец-то увидят здесь черную курицу.Эта китайская порода замечательна тем, что несет уже готовые пасхальные яички:- Порода называется ухейилюй и они несут разные по цвету яички. Даже у одной курочки они могут быть оливковые, зеленые, розоватые.Четвероногий сотрудник Агата, скорее не охранник, а экскурсовод - доброжелательна и дружелюбна. Всякому найдется место в Саду Мечты», где уже вызревает сорт «Оранжевое чудо», малина пока еще маленькая, но уже сладкая, как мечта.