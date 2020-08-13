Конкурс на самую красивую деревню вышел на заключительную стадию. Члены жюри объезжают все села и деревни, которые подали заявки на участие. В селе Зиновьево Александровского района они попали в сад мечты . Кто его создал и что в нем растет, расскажем прямо сейчас.
Конкурс на самую красивую деревню вышел на заключительную стадию. Члены жюри объезжают все села и деревни, которые подали заявки на участие. В селе Зиновьево Александровского района они попали в сад мечты . Кто его создал и что в нем растет, расскажем прямо сейчас.
Если вы в селе Зиновьево увидите девушку с ножом на поясе, не пугайтесь – это не нож, а секатор. Анастасия Селиванова – садовод и создатель плодово-ягодного питомника «Сад мечты». Выпускница и в прошлом сотрудница Тимирязевский академии все делает по науке.
Анастасия Селиванова, ученая агроном глава крестьянско-фермерского хозяйства:
- Нижний сорт дерева это груша Кокинская, вот – место прививки, и сверху уже другая груша – мраморная. Нижняя часть дерева – один сорт, верхняя – другой».
Сейчас в теплицах и открытом грунте
укореняются,
растут, зреют сотни сортов плодовых и декоративных культур. Есть экзотические для нашей средней полосы: китайская ягода
гуми, лимонник…
Анастасия Селиванова, ученая агроном глава крестьянско-фермерского хозяйства:
- Инжир, но это, конечно, не уличный.
Инжир уже готов плодоносить. А
крохотные кедры порадуют орехами только лет через тридцать. Для того чтобы укорениться,
не нужно много света – климат и почва. В этой теплице Анастасия напускает туману, чтобы успешнее шла вегетация
Анастасия Селиванова, ученая агроном глава крестьянско-фермерского хозяйства:
- Вот наши корешочки, обрабатываем, конечно, регулятором роста и вот эти форсунки под высоким давление создают не капли, а туман.
Сама Анастасия москвичка, но
укорениться теперь решила
здесь. Когда влиятельные застройщики намерились
отнять
у академии золотые столичные земли, она вместе с коллегами встала на защиту. Участки защитила, себя не смогла – пришлось уволиться. Родительская дача стала стартовой площадкой в новую жизнь.
Вместе с ней – друзья и коллеги.
Сергей Дремов живет с точки зрения москвичей - строго наоборот:
- Всю неделю здесь, а на выходные в Москву.
Они вместе готовы возделывать свой Сад
Мечты. И главными в нем будут
яблони:
Анастасия Селиванова, ученая агроном глава крестьянско-фермерского хозяйства:
- Осенью планируем закладку коллекционного сада яблонь. Собирали сорта по всем знакомым, питомникам, ГСУ, и у нас теперь 150.
Птичий
двор питомника тоже
больше похоже на экзотический
цветник. Индюки, пекинские утки, кохинхины – даже курятник обычных
бройлеров
похож на ромашковое поле. А любители сказки Погорельского
наконец-то увидят здесь черную курицу.
Эта китайская порода замечательна тем, что несет уже готовые пасхальные яички:
- Порода называется ухейилюй и они несут разные по цвету яички. Даже у одной курочки они могут быть оливковые, зеленые, розоватые.
Четвероногий сотрудник Агата, скорее не охранник, а экскурсовод - доброжелательна и дружелюбна. Всякому найдется место в Саду Мечты», где уже вызревает сорт «Оранжевое чудо», малина пока еще маленькая, но уже сладкая, как мечта.