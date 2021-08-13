Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на реконструкцию поликлиник будет потрачено еще 7,5 миллиарда рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на реконструкцию поликлиник будет потрачено еще 7,5миллиарда рублей.Строительство новых поликлиник и реконструкция действующих объектов здравоохранения для Москвы являются приоритетом. Столичные власти знают, что качественная и своевременная медицинская помощь должна быть доступна во всех районах, в медучреждениях, работающих по новому – московскому – стандарту.Сейчас в городе идет реконструкция 53 городских поликлиник. Работы планируют завершить в конце 2021-го – начале 2022 года. В программу реконструкции включено в общей сложности 137 зданий (примерно треть поликлинического фонда города).Сообщается, что власти Москвы выделят дополнительные средства на реконструкцию зданий городских поликлиник, капитальный ремонт стационара на улице Двинцев и еще четырех зданий Московского многопрофильного центра паллиативной помощи. Будет потрачено около 7,5 миллиарда рублей, мэр города Сергей Собянин."На замену морально и физически устаревшим зданиям москвичи получают современные поликлиники с новым оборудованием и совершенно другим уровнем комфорта. 23 здания уже готовы, еще более 50 сейчас на реконструкции", – отметил градоначальник.В настоящий момент в стационаре Центра паллиативной помощи на улице Двинцев для пациентов доступны 200 коек. После реконструкции соседнего корпуса появится еще 100 коек. Будут созданы комфортные условия как для пациентов, так и для их родственников. Также можно будет начать ремонт основного корпуса.Еще в четырех корпусах Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, где сейчас идет реконструкция, разместят первые в столице отделения сестринского ухода за пациентами со старческой деменцией и болезнью Альцгеймера, которые нуждаются в круглосуточном наблюдении.Для пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, развернут 283 койки в филиалахцентра по адресам: улица Академика Миллионщикова, дом 6, строение 2; улицаШкулева, дом 4; 1-й Щипковский переулок, дом 19, строения 1 и 2."Паллиативная помощь – сложный и очень важный вид медицинской помощи, он требует особого внимания и заботы к пациентам. В последние годы мы многое сделали в этом направлении и продолжаем эту работу", – подчеркнул Собянин.Все филиалы будут оснащены по стандартам паллиативной службы. Они предусматривают максимально комфортные условия для пациентов и родственников, а также высокое качество лечения и ухода. Завершить капитальный ремонт всех пяти зданий Центра паллиативной помощи планируется до конца года.