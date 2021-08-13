«Приоритет 2030» – крупнейшая в истории программа государственной поддержки российских вузов.

В Минобрнауки «вскрыли конверты» - заявки вузов на участие в федеральной программе «Приоритет 2030». Среди претендентов на грантовую поддержку от государства – опорный вуз 33-го региона Владимирский государственный университет.«Приоритет 2030» – крупнейшая в истории программа государственной поддержки российских вузов. Цели тоже глобальные – создать в стране широкую группу университетов-лидеров.- По итогам оценки заявок программы к 2030 году в России прогнозируется 70-процентный рост числа молодых ученых и более чем 60-процентный рост числа магистрантов. Потенциал реализации представленных вузами программ очень высокий, - обозначил вектор заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. - За счёт широкого географического охвата программа поддержки высших учебных заведений будет способствовать гармоничному и сбалансированному развитию науки и университетов во всех регионах страны.Заявки на участие в конкурсном отборе подал 191 российский вуз. Из них 93 университета-кандидата претендуют на специальную часть гранта и подали заявки в категории «территориальное лидерство». Владимирский опорный вуз относится именно к этой группе.- Участие нашего вуза в «Приоритете 2030» позволит повысить научно-образовательный и кадровый потенциал всего региона, - прокомментировал ректор ВлГУ Анзор Саралидзе - Мы разрабатывали заявку в соответствии с федеральными и региональными приоритетами, национальными целями и в сотрудничестве с партнерами вуза. У нас серьезный фундамент – накопленные научно-академические традиции, успешный опыт реализации программы ВлГУ как опорного университета. Одна из задач - содействие цифровизации предприятий региона.Для участия в программе «Приоритет-2030» по инициативе ВлГУ был создан консорциум – объединение, в которое вошли КГТА имени В.А. Дегтярева, ВЮИ ФСИН России и Федеральный центр охраны здоровья животных. Как пояснили нашему изданию во Владимирском университете, ключевыми направлениями консорциума станут совместные исследовательские проекты, в том числе под руководством молодых ученых.До конца августа программы развития университетов, включенные в заявки, пройдут экспертизу в Минобрнауки России, Российской академии наук, в Минцифре, а также у независимых экспертов. Результаты будут переданы в специальную комиссию по отбору в программу «Приоритет 2030». По итогам, как минимум, сотня вузов получат грант-субсидию на развитие. В ВлГУ надеются, что среди них будет и опорный вуз региона-33.