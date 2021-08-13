Фигурант, не имевший соответствующих разрешительных документов на хранение и ношение, сбыл находившееся у него охотничье ружье своему приятелю.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт огнестрельного оружия).В начале августа текущего года к фигуранту, хранившему охотничье ружье, обратился его приятель, попросивший сбыть ему оружие. Подозреваемый согласился.Факт был установлен сотрудниками полиции в результате оперативных мероприятий.Ружье изъяли и направили на экспертизу. Заключением подтверждено, что в оружие были внесены конструктивные изменения и оно пригодно для стрельбы.Также было установлено, что разрешительных документов на хранение и ношение оружия ни один из мужчин не имеет.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции устанавливают канал приобретения огнестрельного оружия фигурантом, а также проводят проверку в отношении его приятеля.