13 августа 2022 года по народному календарю в России отмечается Евдокимов день или Евдокимово заговенье.

13 августа 2022 года по народному календарю в России отмечается Евдокимов день или Евдокимово заговенье.ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИВ народе этот праздник еще называют Заговор бороны или Спасовское заговенье. Эти названия связаны с именем святого Евдокима, о котором вспоминают в канун Успенского поста. "Заговень" значит последний день перед началом поста.В этот православный праздник молодые люди и девушки выходили на народные гулянья. Они веселились, пели и плясали, водили хороводы, готовясь к строгому посту.В этот церковный праздник незамужние девушки могли встретить свою судьбу, поэтому на гулянья они стремились надеть все самое красивое. Через два месяца после этого праздника начинался Покров, а это значило начало поры свадеб.Святого Евдокима люди считали покровителем семей, ему молились о личном счастье и сохранении любви. Женщины просили у него защиты от распада семьи, а также верности супругов.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 13 АВГУСТА 2022 ГОДАВ этот православный праздник нельзя выходить из дома без защиты от сглаза. На руку надевали красную нитку, которая должна была защитить от дурного глаза.В этот день запрещается брать любые вещи у незнакомых людей. Также не стоит и отдавать незнакомцам что-то свое. Даже если вас попросят о помощи незнакомые люди, лучше вежливо отказаться.Особенно важно уделить внимание вещам, которые вы нашли на перекрестке. такие вещи нельзя брать в руки, так как на них мог быть сглаз. Запрещается в этот православный праздник врать и бездельничать.