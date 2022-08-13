Пять черных и одно зеленое- это не арифметика, а название одной из пород домашней птицы. В...

" Пять черных и одно зеленое"- это не арифметика, а название одной из пород домашней птицы. В переводе не русский. Поговорим сегодня о ней и не только. Узнаем много интересного у александровских фермеров.В хозяйстве агронома Анастасии Селивановой яйца всегда праздничные. "Красят" их сами куры. Вот, например, редкая вьетнамская порода кур - кохинхины. Этим перьевым "облачкам" в пышных штанах всего три месяца, а вырастут они ещё в 1,5 раза. В Европу этих кур завезли французы ещё два столетия назад, они тогда вызвали настоящую "кокинхиновую лихорадку".Анастасия Селиванова, агроном, глава крестьянско-фермерского хозяйства Александровского района:- Красавцы такие...Ну держим, конечно, для красоты больше. Подобрали породу, чтобы они внешне были красивыми и разного цвета яички несли: голубые, зеленые, розовые. Эти будут розоватые яички нести."Готы" в мире домашних птиц - азиатские куры ухейилюй. Потомок древнейших пернатых обитателей джунглей несет голубые и зеленоватые яйца.Ухейилюй - не плод селекции, такой птицу сделала природа. Угольных кур обнаружили во второй половине 20-го столетия в Китае вдалеке от цивилизации.Наседки - мирные и спокойные. Петухи - задиры и блюстители порядка: "жены" никогда не выпадают из поля их зрения. И от опасности защитят, и яйца, если нужно, высидят.Анастасия Селиванова, агроном, глава крестьянско-фермерского хозяйства Александровского района:-У них черное мясо, кости черные. Считается очень диетическое, полезное. Очень ценится, оно дорогое, редко. Потому что яйценоскость ниже. Это же не несушки.По количеству витаминов отличается от обычной курицы-несушки.Голубые яйца - богатый источник аминокислот, йода, цинка, витамина А и Е. Их рекомендуют для улучшения умственной деятельности.Черное мясо полезно при диабете, болезнях ЖКТ, сердца, поможет организму восстановиться после инсульта. Особых условий диковинным курочкам не требуется. Утепленный и сухой курятник с хорошей вентиляцией, летний выгул на траве. Специальная поилка, обилие пищи и кормушка с дозаторами. Такой хватает на неделю. Вода остается чистой, а корм не воруют мыши.Анастасия Селиванова, агроном, глава крестьянско-фермерского хозяйства Александровского района:- Держим несколько окрасов индюков ради яйца, ради мяса и ради красоты. Птица такая универсальная.Очень красивая птица. Они такие ручные все. По участку гуляют.Неприхотливые. Все боятся, вроде как, индюк, у всех гибнут. Самое главное, пока они маленькие, чтобы было тепло и сухо. Влажность они не любят. Поэтому у нас без проблем. Выращиваем из инкубатора, из своего яйца.Среди окрасов бронза, королевская пальмовая, узбекская палевая. Их можно скрещивать. Отдельно в "Саду мечты" держат водоплавающих, гусей и индоуток. Последних одомашнили ещё ацтеки. В содержании тоже неприхотливы. Главное - теплота и чистота. Из плюсов - питательное мясо, выгода с продажи утят и беспрестанное умиление.Любовь Клюквина, Илья Хлудов, Вести- Владимир