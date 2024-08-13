Более 350 новых автобусов пополнили автопарк Мострансавто и уже начали курсировать на маршрутах по всему Подмосковью. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Более 350 новых автобусов пополнили автопарк "Мострансавто" и уже начали курсировать на маршрутах по всему Подмосковью. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.«Общественный транспорт — важная часть жизни жителейПодмосковья. «Мострансавто» ежедневно перевозит более 1,6 миллиона пассажиров,поэтому удобство и надежность транспортных средств имеет для нас приоритетноезначение», — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.При этом в прошлом году автопарк компании уже пополнили 1,3тысячи новых автобусов среднего и большого класса.Как рассказал губернатор Подмосковья, в этом году на 160маршрутов, включая Ленинский, Люберцы, Одинцово, Химки, Балашиху и другиеокруга, было добавлено еще 350 больших автобусов. До конца лета планируетсяпоставить более 100 единиц техники.Обновление автопарка происходит благодаря национальномупроекту «Безопасные качественные дороги».По данным Министерства транспорта Московской области, новыеавтобусы направлены на маршруты с высоким пассажиропотоком.Все новые автобусы оснащены современными системами длякомфорта и безопасности.