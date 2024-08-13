Об этом сообщили в пресс-центре Следственного комитета.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту наезда на семерых детей во Владимире. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.
Поручение дали начальнику Следственного управления СКР по Владимирской области Артему Кулакову. Сейчас решается вопрос о том, по какой статье Уголовного кодекса РФ возбуждать дело.
Напомним, что авария . Оставленный без присмотра автомобиль Chevrilet Lacetti начал самопроизвольное движение в сторону тротуара и наехал на семерых детей в возрасте 7-8 лет.
Пострадавших доставили в больницу. После осмотра всех школьников отпустили на амбулаторное лечение.