Об этом сообщили в пресс-центре Следственного комитета.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту наезда на семерых детей во Владимире. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.Поручение дали начальнику Следственного управления СКР по Владимирской области Артему Кулакову. Сейчас решается вопрос о том, по какой статье Уголовного кодекса РФ возбуждать дело.Напомним, что авария . Оставленный без присмотра автомобиль Chevrilet Lacetti начал самопроизвольное движение в сторону тротуара и наехал на семерых детей в возрасте 7-8 лет.Пострадавших доставили в больницу. После осмотра всех школьников отпустили на амбулаторное лечение.