50-летняя жительница Владимира попала в сети мошенников. Пострадавшая работает воспитателем в детском саду. В популярном мессенджере ей пришло сообщение якобы от заведующей, которая

50-летняя жительница Владимира попала в сети мошенников. Пострадавшая работает воспитателем в детском саду. В популярном мессенджере ей пришло сообщение якобы от заведующей, которая предупредила, что проводится проверка и скоро позвонит следователь. После этого воспитательнице позвонил «следователь ФСБ». Он сообщил, что по имеющимся у него данным, женщина пыталась перевести 600 000 рублей на поддержку ВСУ. Потерпевшая ответила,