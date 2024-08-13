АО «Концерн «Калашников» и банк ВТБ (ПАО) подписали соглашения о сотрудничестве.

АО «Концерн «Калашников» и банк ВТБ (ПАО) подписали соглашения о сотрудничестве. Стороны, в частности, договорились о рассмотрении возможности участии ВТБ в реализации перспективных проектов Концерна «Калашников».Документ подписали заместитель президента - председателя правления банка Валерий Лукьяненко и генеральный директор АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников.В рамках подписанного соглашения также предусматривается возможность оказания банком консультационных и информационных услуг в банковской и финансовой сферах, реализация продуктов компаний группы ВТБ, в том числе в сфере страхования, лизинга, управления пенсионными накоплениями.«Заключение соглашения - важный шаг к расширению стратегического партнерства между ВТБ и Концерном «Калашников», который, по нашему мнению, окажет существенную поддержку предприятию в развитии внешнеэкономической деятельности, внесет значимый вклад в совершенствование системы трансграничных и внутренних расчетов концерна и позволит эффективно решать поставленные перед ним задачи», - отметил заместитель президента-председателя правления банка Валерий Лукьяненко.«Подписание данного соглашения открывает новые горизонты для укрепления и диверсификации наших деловых отношений с банком ВТБ. Эта основа для устойчивого и долговременного сотрудничества позволит нам не только улучшить финансовую гибкость предприятия, но и усилить наши позиции на рынке. Мы уверены, что совместные усилия обеих сторон приведут к значительным улучшениям в нашей операционной деятельности и поспособствуют достижению поставленных стратегических целей», - подчеркнул генеральный директор АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников.