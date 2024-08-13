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Последние недели лета! Наполните их приятными впечатлениями и яркими эмоциями благодаря подоборке самого интересного в столице по версии "Дни.ру".КОНКУРС"Новая волна"Тринадцать конкурсантов "Новой волны" уже прилетели регулярным рейсом компании "Аэрофлот" в Сочи. Начинаются сольные и совместные репетиции: идет работа с режиссерами, музыкальным продюсером, стилистами и дизайнерами. Какими будут выступления каждого из финалистов, мы узнаем уже совсем скоро. Вы еще можете успеть забронировать номер в любом из отелей Группы Mantera, ведь все звезды "Новой волны" будут жить именно там!С 22 по 27 августа, "Сириус" в Олимпийском парке Сочи.ФЕСТИВАЛЬВторой Фестиваль юношеских оркестров мираИнициатор создания фестиваля – народный артист СССР, Герой труда РФ Юрий Башмет. В течение трех дней публике будут представлены 9 концертов юношеских симфонических оркестров из Китая, Сербии, Казахстана, Санкт-Петербурга, Челябинска и Ижевска, а также Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Специально для фестиваля будут впервые собраны сводные юношеские симфонические оркестры стран БРИКС и СНГ, которые представят свои уникальные программы.С 16 по 18 августа, Большой амфитеатр парка "Зарядье".ФИЛЬМ"Как приручить бизона"Оставшись без родителей, Мэри и Том на океанском лайнере прибывают в Нью-Йорк и отправляются в удивительное путешествие по незнакомой стране, где их ждут приключения, полные поразительных открытий, опасностей и судьбоносных встреч. В поисках нового дома они столкнутся с коварными злодеями, познакомятся с неожиданными союзниками и обретут особенного друга, который навсегда изменит их судьбу. Главных героев озвучили Ева Смирнова и Рузиль Минекаев.В прокате с 22 августа."Пираты галлактики Барракуда"На Землю попадает космический пират из далекой галактики Барракуда, владеющий удивительными суперспособностями. Чтобы скрыться от кары сурового космического закона, пришелец принимает облик тихого школьника Мити и начинает поиски оставленного на Земле в незапамятные времена ретранслятора для отправки сигнала бедствия своей команде. Он случайно спасает девочку Кристину, которую травят одноклассники, и оказывается в одной компании с юным хулиганом и задирой Колей. Теперь их общая задача — не только сбежать от инопланетных преследователей-змеелюдей, но и обезвредить бомбу, способную уничтожить всю Солнечную систему! Режиссер – Антон Борматов.В прокате с 22 августа.ГАСТРОЛИКрасноярский ТЮЗ в МосквеВахтанговцы редко предоставляют историческую сцену гастролерам, но Красноярский ТЮЗ получил приглашение после успеха театра на предыдущих гастролях в Москве в 2021 году. Откроет гастрольную программу визуальный спектакль "Алиsа" по мотивам сказок Льюиса Кэрролла. Это пластический спектакль, в котором нет слов, зато много удивительных визуальных эффектов, оригинальной музыки и танцев. Продолжит гастроли "Евгений Онегин" – история о несостоявшейся любви и ее жертвах, о воспитании чувств и взрослении. Завершает гастрольную программу спектакль с необычным жанром — психологический балет в одном действии "Анна Каренина".С 19 по 25 августа, театр им. Евг. Вахтангова.СКОРО"Голоса страны"Этот проект – цикл документальных моноспектаклей, которые рассказывают истории простых людей, чья повседневная работа меняет нашу жизнь к лучшему. В один день на сцене театра покажут сразу три истории: «#ДокторКудзаев» (режиссер — Андрей Гордин), "Океан внутри" (режиссер — Александр Пронькин) и "Школа этикета" (режиссер — Виктория Печерникова). Художественный руководитель — Константин Богомолов.29 сентября, Театр-сцена “Мельников".