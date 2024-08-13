В Сети обсуждают новую публикацию певицы Кристины Орбакайте.

В Сети обсуждают новую публикацию певицы Кристины Орбакайте.О встречах Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте после переезда первой за границу известно совсем немного, из-за чего периодически появляются слухи о напряженных отношениях между матерью и дочерью. Но 53-летняя певица нередко дает понять о своих истинных чувствах к родительнице.Так, недавно Кристина Орбакайте опубликовала очередной снимок, сделанный во время ее путешествия по Европе. Подписью к фотографии исполнительница хита "Перелетная птица" не только пояснила, что находится в Греции, но и призналась, что не перестает думать о своей пожилой матери.Кристина Орбакайте оставила под кадром отрывок из песни "Отражение в воде", которую исполнила Алла Пугачевав 1984 годудля музыкального фильма "Сезон чудес". Интернет-пользователи увидели скрытый смысл в таких публикациях артистки. По их мнению, певица посылает сигналы родительнице – дает понять, что скучает.Ранее публика выразила беспокойство по поводу внешнего вида дочери Кристины Орбакайте. Взглянув на свежие снимки кардинально изменившейся 12-летней Клавы Земцовой, поклонники артистки не смогли сдержаться. Подробнее об этом "Дни.ру".