Начальник инспекции государственного надзора Валерий Куфтин сообщил, что охота на болотно-луговую дичь с легавыми собаками стартовала 25 июля, а с 5 августа разрешена добыча полевой дичи, такой как перепелки и голуби.

С 17 августа во Владимирской области начинается летне-осенний сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь, что является важным событием для охотников региона. Начальник инспекции государственного надзора Валерий Куфтин сообщил, что охота на болотно-луговую дичь с легавыми собаками стартовала 25 июля, а с 5 августа разрешена добыча полевой дичи, такой как перепелки и голуби.Основной массовый выход охотников в природу начинается с третьей субботы августа и продлится до 20 ноября. К боровой дичи относятся рябчик и вальдшнеп, а к водоплавающей — все виды уток и гуси. Нормы добычи за день составляют: 4 утки, 3 вальдшнепа, 2 рябчика и 5 болотно-луговых птиц.В этом году в угодья были выпущены утята кряквы, что стало частью программы охраны и воспроизводства объектов животного мира. Утята, закупленные в Тамбовской области, успешно прижились и готовы к жизни в дикой природе.С 15 сентября откроется сезон охоты на пушных зверей, включая зайцев и лисиц, а с 1 июня по 28 февраля продолжается охота на кабанов. В сентябре также начнется охота на крупных копытных, таких как лоси и олени, с установленными лимитами на их добычу. Все животные лимитированных видов добываются по специальным разрешениям.