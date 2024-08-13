Врач счел действия телеведущей Даны Борисовой намеренным причинением вреда здоровью ребенку.

Врач счел действия телеведущей Даны Борисовой намеренным причинением вреда здоровью ребенку.Дана Борисова честно призналась, что колола популярный препарат для диабетиков ради похудения не только себе, но своей 16-летней дочери Полине. Девочке удалось похудеть на семь килограммов. Телеведущая тоже сбросила вес, однако поплатилась своим здоровьем. Например, у знаменитости начались серьезные проблемы со зрением.Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что Дана Борисова своими действиями могла нанести вред и ребенку. Он расценил совершенное телеведущей как преступление. Мол, самостоятельное назначение препарата – весьма серьезный проступок.В данном случае речь идет не только о взрослом человеке, но и о ребенке, здоровье которого подвергли серьезному риску. Как отметил Кондрахин, в таких случаях "подключается попечительская служба по охране ребенка" — органы опеки, которые дают свою оценку действиям родителя и при необходимости прибегают к разного рода решениям.Напомним, ранее Дана Борисова призналась, что начала слепнуть после применения популярного препарата для диабетиков. Кроме того, телезвезда стала регулярно терять сознание. Подробнее об этом "Дни.ру".