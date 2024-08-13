На 1000-летие Суздаля помимо 36 тысяч гостей, приехала и спикер областного парламента Ольга Хохлова. Председатель Заксобрания считает, что такие малые города, как Суздаль – основа нашей страны,

На 1000-летие Суздаля помимо 36 тысяч гостей, приехала и спикер областного парламента Ольга Хохлова. Председатель Заксобрания считает, что такие малые города, как Суздаль – основа нашей страны, и каждому жителю России стоит хоть раз там побывать. Впрочем, как отмечает Ольга Хохлова, главное даже не сам праздник, а единство всего русского народа на нем. Ольга Хохлова,