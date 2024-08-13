40-летнего жителя Юрьев-Польского обвиняют в двух преступлениях: умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и легкого вреда. Фигурант ударил двух своих приятелей ножом из-за того, что ему

40-летнего жителя Юрьев-Польского обвиняют в двух преступлениях: умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и легкого вреда. Фигурант ударил двух своих приятелей ножом из-за того, что ему сказали, что он «дерется как девчонка». Как рассказали в прокуратуре, инцидент произошел вечером 9 июня. Мужчина и двое его приятелей находились в гостях у общего знакомого, где все вместе распивали