В июле во Владимирской области родились 755 детей. Среди новорожденных есть те, кому родители дали достаточно редкие имена. Так, например, на свет появились Бранимир, Гордей, Доминик-Александр

В июле во Владимирской области родились 755 детей. Среди новорожденных есть те, кому родители дали достаточно редкие имена. Так, например, на свет появились Бранимир, Гордей, Доминик-Александр и Евангелина, а еще Лукерья и Ассоль. Среди популярных имен: Михаил, Матвей, Артем и София, Александра, Мария. Всего за второй месяц лета в регионе родились 384 мальчика, 371 девочка и