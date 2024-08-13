Мужчина работал на Демидовском фанерном комбинате.

Как сообщили в городской администрации, житель Собинки Андрей Пегов умер в зоне проведения специальной военной операции. Ему было 42 года.Андрей родился в октябре 1981 года в Собинке, где завершил обучение в девятом классе школы №2, а затем поступил в ПТУ №44. Он работал на Демидовском фанерном заводе в Собинском районе.В июне 2023 года Андрей подписал контракт и был отправлен на фронт. Он погиб 9 мая 2024 года, в День Победы, во время выполнения боевой задачи.Прощание с военнослужащим прошло 13 августа, в понедельник.