Первая партия вакцины от коронавируса Спутник V направлена в российские регионы. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.

Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" направлена в российские регионы. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".В России коронавирус за истекшие 24 часа выявили у 5 488 человек. Всего в нашей стране зафиксировано 1,057 миллиона инфицированных, из них 874 тысячи к настоящему моменту вылечились.Минздрав направил первую партию вакцины от коронавируса "Спутник V" в регионы. Ее используют для вакцинаа граждан, входящих в группу риска, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.Российская система здравоохранения готова к возможному подъему заболеваемости COVID-19, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. В некоторых регионах наблюдается увеличение числа заразившихся, отметил он.Вакцину от коронавируса "Спутник V" могут получить более миллиарда человек, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Интерес к отечественной разработке выразили более 30 стран, в том числе Япония, Южная Корея, Сербия, Саудовская Аравия, страны Латинской Америки.Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 28,5 миллиона человек. Зафиксировано свыше 915 тысяч жертв COVID-19. В Соединенных Штатах – 6,4 миллиона инфицированных.Коронавирус в МосквеЗаболели – 270 447Умерли – 4 968Выздоровели – 228 673Коронавирус в РоссииЗаболели – 1 057 362Умерли – 18 484Выздоровели – 873 535Коронавирус в миреЗаболели – 28 500 990Умерли – 915 380Выздоровели – 17 300 833Статистика коронавируса в России и мире на 13 сентября 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква270 4474 968228 673Россия1 057 36218 484873 535США6 400 534182 6702 630 059Весь мир28 500 990915 38017 300 833Коронавирус сегодня | | || | | |