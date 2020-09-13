Первая партия вакцины от коронавируса Спутник V направлена в российские регионы. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.
Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" направлена в российские регионы. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
В России коронавирус за истекшие 24 часа выявили у 5 488 человек. Всего в нашей стране зафиксировано 1,057 миллиона инфицированных, из них 874 тысячи к настоящему моменту вылечились.
Минздрав направил первую партию вакцины от коронавируса "Спутник V" в регионы. Ее используют для вакцинаа граждан, входящих в группу риска, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.
Российская система здравоохранения готова к возможному подъему заболеваемости COVID-19, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. В некоторых регионах наблюдается увеличение числа заразившихся, отметил он.
Вакцину от коронавируса "Спутник V" могут получить более миллиарда человек, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Интерес к отечественной разработке выразили более 30 стран, в том числе Япония, Южная Корея, Сербия, Саудовская Аравия, страны Латинской Америки.
Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 28,5 миллиона человек. Зафиксировано свыше 915 тысяч жертв COVID-19. В Соединенных Штатах – 6,4 миллиона инфицированных.
Коронавирус в Москве
Заболели – 270 447
Умерли – 4 968
Выздоровели – 228 673
Коронавирус в России
Заболели – 1 057 362
Умерли – 18 484
Выздоровели – 873 535
Коронавирус в мире
Заболели – 28 500 990
Умерли – 915 380
Выздоровели – 17 300 833
Статистика коронавируса в России и мире на 13 сентября 2020 года
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
270 447
4 968
228 673
Россия
1 057 362
18 484
873 535
США
6 400 534
182 670
2 630 059
Весь мир
28 500 990
915 380
17 300 833
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