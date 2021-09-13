Президент России Владимир Путин сообщил, что есть вероятность его ухода на карантин.

Президент России Владимир Путин сообщил, что естьвероятность его ухода на карантин.В ходе общения с участниками Паралимпийских игр президентотметил, что вокруг него много заболевших новой коронавирусной инфекцией, поэтому неисключено, что самому главе государства тоже придется в какой-то момент уйти накарантин."Я думаю,мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг", – заявил Владимир Путин.Однако егопресс-секретарь Дмитрий Песков поспешил успокоить общественность, заверив, чтоВладимир Путин выразился образно. Изменений в его рабочем графике пока нет иречи о добровольной изоляции в ближайшее время пока не идет.Президент России также отметил, что благодаря заслугам мэра МосквыСергея Собянина власти города успешно находят баланс в непростых условиях пандемии.Город продолжает активно развиваться, соответствующие структуры качественновыполняют свою работу. Об этом Владимир Путин заявил на Дне города 11 сентября.Что касается ситуации с коронавирусом в стране, за прошедшиесутки выявлено 18 178 случаев заболевания новой инфекцией. Всегоза время пандемии в России заразились 7 158 248 человек.Напомним, Владимир Путин сделал прививку от COVID-19еще весной этого года. По словам президента, вакцину он перенес хорошо. Такжеглава государства добавил, что не стал вакцинироваться публично в присутствиипрессы, так как посчитал, что эта процедура должна остаться вне объективов.