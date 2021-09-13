Грамотный мерчендайзинг – это залог хороших продаж. Такой инструмент маркетинга будет одинаково эффективным и для владельцев торгового заведения, и для производителей или дистрибьюторов.

Грамотный мерчендайзинг – это залог хороших продаж. Такой инструмент маркетинга будет одинаково эффективным и для владельцев торгового заведения, и для производителей или дистрибьюторов. С его помощью можно стимулировать спрос, выделить определенный продукт на фоне аналогов, а также улучшить лояльность целевой аудитории.

Основные виды мерчендайзеров

От профессионализма мерчендайзеров напрямую зависит, насколько хорошо публика воспримет конкретный продукт или заведение. Именно поэтому важно ответственно подойти к подбору специалистов. Нанимателю важно учитывать, что мерчендайзеры делятся на несколько групп:



стационарные. В течение всего дня такие промо-сотрудники находятся на одном рабочем месте. Как правило, их нанимают в большие торговые заведения для обслуживания нескольких стендов;



визитные. Во время смены они могут посетить до 10 и более торговых точек. Там специалисты контролируют товарные запасы, консультируют продавцов и следят за соблюдением разработанных стандартов мерчендайзинга;



выделенные. Промо-сотрудники работают лишь с товарами от конкретного производителя. Они максимально лояльно относятся к определенной торговой марке, что позволяет активизировать спрос публики;



совмещенные. Специалисты занимаются продвижением различных товаров и брендов. Чаще всего таких работников нанимает не дистрибьютор, а владелец магазина;



типа «руки». Основная обязанность работников сводится к выкладке. Они способны обслуживать достаточно большое количество полок, при этом работники практически не общаются с посетителями;



консультанты. Хорошо разбираются в особенностях продвигаемого товара, могут рассказать посетителям обо всех плюса и особенностях конкретных наименований, мотивируют покупателей к совершению сделки.



Больше сведений о различных видах мерчендайзинга можно узнать на сайте https://kz.plan-o-gram.com/uslugi.

Как организовать мерчендайзинг в заведении

У заказчиков есть два основных способа организовать мерчендайзинг в своем заведении:



нанять специалистов в штат;



обратиться в мерчендайзинговое агентство «Планограмма» на сайте https://kz.plan-o-gram.com/.



При этом именно второй вариант приносит заказчикам максимум преимуществ. Аутсорсинг мерчендайзеров позволяет снизить издержки на подбор персонала, а также гарантирует максимальное качество выполненных работ. Обратившись к проверенному посреднику, вы сможете существенно увеличить выручку и повысить лояльность целевой аудитории.