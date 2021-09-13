В 2021 году 600 жителей города Владимира перевели мошенникам более 60 миллионов рублей. Эти данные озвучили в мэрии Владимира. Только за первую неделю этого сентября во Владимире зафиксировано 16

В 2021 году 600 жителей города Владимира перевели мошенникам более 60 миллионов рублей. Эти данные озвучили в мэрии Владимира. Только за первую неделю этого сентября во Владимире зафиксировано 16 переводов – потерпевшие перечислили около 6 миллионов рублей. Так, 1 сентября в полицию обратилась 57-летняя местная жительница, которая рассказала, что ей поступил звонок от неизвестного абонента.