Во Владимире застройщик приступил к вырубке зелёных насаждений возле рекреационной зоны Козьего парка. На их месте появятся детские и спортивные площадки. Напомним, что рядом с ..

Во Владимире застройщик приступил к вырубке зелёных насаждений возле рекреационной зоны Козьего парка. На их месте появятся детские и спортивные площадки.Напомним, что рядом с общественным пространством строится ЖК «Факел». Компания «Владавторесурс» на земельном межу проспектом Строителей, улицами Мира и Университетской.Первоначально строители посягнули на целый гектар парка, но после возмущений местных жителей площадь сократили до 32 соток. На днях её огородили забором. Территорию расчистили от мелкой растительности. Деревья пока стоят нетронутыми. По проекту, рядом с жилищным комплексом заасфальтируют площадку для футбола и баскетбола, появится хозяйственная площадка, а также две детские с резиновым и синтетическим покрытиями. Работы должны завершиться к концу года.«Рекреационная зона Козьего парка находится в ведении РФ и закреплена за ВУЗом. Строительство её не затронет. Но есть примыкающий участок, на котором по проекту хотят возвести детский развлекательный комплекс. Мы будем внимательно следить за тем, чтобы если есть какие-то зелёные насаждения, их сохранили», - в конце марта возможную вырубку Козьего парка глава города Андрей Шохин.